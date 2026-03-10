Минчанин распылил слезоточивый газ на девушек, спевших песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля»

Минчанину, который распылил в сторону отдыхавших девушек содержимое газового баллончика, придется ответить перед законом, пишет агентство «Минск-Новости».
В прокуратуре Заводского района сообщили, что в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего ранее не судимого мужчины, которого обвиняют в особо злостном хулиганстве.
В декабре 2025 года компания коллег отдыхала в кафе на Партизанском проспекте. Когда девушки уже собрались уходить, они в гардеробе стали петь хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».
«К ним подошел посетитель заведения в изрядном подпитии и стал упрекать за то, что они поддерживают президента Беларуси. Девушки гордо подтвердили это и, чтобы не провоцировать конфликт, направились в сторону остановки общественного транспорта ожидать такси», — сообщает подробности агентство.
К девушкам подошел незнакомый мужчина и распылил в их сторону содержимое газового баллончика, после чего скрылся. Одну из потерпевших пришлось для оказания помощи отвезти в больницу.
Хулигана задержали. Им оказался родной дядя мужчины, предъявлявшего девушкам претензии по поводу пения. Обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство), санкция которой — вплоть до десяти лет лишения свободы. Вину гражданин не признал.
