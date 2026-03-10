Ричмонд
Самарцев предупредили о опасной икре неизвестного происхождения

Указанный на банках икры в Самарской области производитель не занимается выпуском такой продукции.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Самарской области предупреждает жителей о возможном нахождении в обороте опасной лососевой икры «Чавыча» массой 220 граммов. На упаковке указан производитель из Камчатского края. Однако ведомство установило, что компания существует, но по этому адресу деятельность не ведет и такую икру не выпускает.

«Информация о нахождении в обороте икорной продукции неизвестного происхождения направлена в ГУ МВД по Самарской области», — рассказали в ведомстве.

Ведомство призывает жителей быть внимательными при выборе продуктов, проверять маркировку и сообщать о фактах продажи подозрительной продукции в надзорные ведомства.

