Иркутский институт химии СО РАН представил новую молодежную лабораторию

Иркутский институт химии имени Фаворского СО РАН, являясь единственным в регионе Федеральным исследовательским центром, сегодня выступает важным участником промышленного развития Приангарья, подчеркнул зампред Александр Анчугин. «Наш Академгородок является большим достоянием и активом, который ляжет в основу будущего развития региона. Для Правительства — большая честь и задача оказывать содействие развитию этого научного потенциала. Особенно важно, что Иркутский институт химии не замыкается на фундаментальной науке, а активно адаптирует свои исследования для промышленной эксплуатации, что соответствует целям нацпроекта “Новые материалы и химия”. Сегодня разработки института востребованы крупнейшими корпорациями региона и страны и непосредственно влияют на развитие экономики Приангарья, что имеет особое значение для импортозамещения и развития экспорта продукции высоких переделов», — отметил Александр Анчугин.