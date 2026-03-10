Иркутский институт химии СО РАН представил новую молодежную лабораторию

Лаборатория плазмохимических технологий в винилировании была создана на федеральные средства в рамках работы научно-образовательного центра «Байкал». Здесь ученые ищут способ изменить роль угля в экономике региона, смещая акцент с его сжигания на глубокую переработку.
В лаборатории установлены перчаточные боксы, которые позволяют создавать инертные атмосферы для проведения сложнейших химических реакций, которые невозможно осуществить в обычных условиях. В герметичных боксах, полностью изолированных от воздуха, ученые работают с газовыми смесями на основе ацетилена, получаемого из угля. Конечная цель — синтез компонентов для производства полимеров, в том числе — биоразлагаемых, лакокрасочных материалов и изделий для резинотехнической промышленности.
«Новое оборудование — перчаточные боксы, приобретенные с господдержкой, — это важный инструмент для решения стратегических задач. Он позволяет производить уникальные реакции, чтобы выводить совершенно новые продукты. Такие разработки непосредственно влияют на конкурентоспособность региона, что в конечном счете сказывается на валовом региональном продукте за счет более глубокой переработки сырья. Такие боксы, например, продвинут наши исследования в разработке технологии получения биоразлагаемых полимеров и компонентов для химпрома. Этот проект позволит сохранить рабочие места в добывающих городах и создать новые — в перерабатывающих производствах», — рассказал директор ИрИХ СО РАН, доктор химических наук, профессор РАН Андрей Иванов.
При поддержке научно-образовательного центра «Байкал» в Институте химии успешно работают еще две молодежные лаборатории. Лаборатория экологической биотехнологии, созданная в 2021 году, специалисты которой нашли способ превращать отходы лесопиления в ценное органоминеральное удобрение с помощью специальных микроорганизмов. Эта технология уже вышла на стадию коммерциализации: ежегодно заключаются контракты на переработку нескольких тысяч кубометров опилок в Иркутской области и других регионах. Сейчас технология проходит стадию следующего масштабирования для увеличения допустимых объемов переработки, отмечает пресс-служба областного Правительства.
Еще одна — молодежная лаборатория фотоактивных соединений, открытая в том же 2021 году. Ее сотрудники занимаются изучением процессов, инициируемых светом, для создания новых материалов, в том числе — для медицинского применения. Ученые работают с дигидрокверцетином — редким природным соединением, которое добывают в Приангарье.
Иркутский институт химии имени Фаворского СО РАН, являясь единственным в регионе Федеральным исследовательским центром, сегодня выступает важным участником промышленного развития Приангарья, подчеркнул зампред Александр Анчугин. «Наш Академгородок является большим достоянием и активом, который ляжет в основу будущего развития региона. Для Правительства — большая честь и задача оказывать содействие развитию этого научного потенциала. Особенно важно, что Иркутский институт химии не замыкается на фундаментальной науке, а активно адаптирует свои исследования для промышленной эксплуатации, что соответствует целям нацпроекта “Новые материалы и химия”. Сегодня разработки института востребованы крупнейшими корпорациями региона и страны и непосредственно влияют на развитие экономики Приангарья, что имеет особое значение для импортозамещения и развития экспорта продукции высоких переделов», — отметил Александр Анчугин.
Напомним, в июне прошлого года на базе ИрИХ был запущен цех по производству компонента противотурбулентной присадки для компании «Транснефть». На нем производят фторированные алканы, которые являются ключевым компонентом для синтеза полимеров с ультравысокой молекулярной массой, они используются для повышения эффективности работы нефтепроводов.