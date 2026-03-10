Ричмонд
Мэр Лошкин велел натянуть вокруг челябинских домов сигнальные ленты

В Челябинске не успевают очистить все крыши от снега и льда.

В Челябинске продолжают убирать снег с общественных территорий.

— Мы видим и по количеству автомобилей на снегосвалке, что работа активизировалась, — сообщил на совещании в городской администрации мэр Алексей Лошкин. — Тем не менее есть места, где снег из дворов не вывозится. Для подрядчиков приоритетная задача — вывоз снега.

— На снегосвалке уже порядка двух миллионов кубометров снега, такого количества там не было ни разу, — рассказал вице-мэр по развитию дородно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. —Сформирован второй ярус, снегосвалка работает в штатном режиме.

Глава города также предупредил о потеплении в конце нынешней недели.

— Наледь будет образовываться там, где ее уже почистили, — отметил Алексей Лошкин. — Объем остается большой, понятно, что единомоментно убрать не получится, поэтому в опасных местах ограждайте сигнальными лентами.