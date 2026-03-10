Мэр Лошкин велел натянуть вокруг челябинских домов сигнальные ленты

— Мы видим и по количеству автомобилей на снегосвалке, что работа активизировалась, — сообщил на совещании в городской администрации мэр Алексей Лошкин. — Тем не менее есть места, где снег из дворов не вывозится. Для подрядчиков приоритетная задача — вывоз снега.