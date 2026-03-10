Скорая помощь будет работать на 6 городов при нехватке машин в российском городе

Станция скорой помощи Екатеринбурга начнет обслуживать еще пять ближайших городов, несмотря на серьезную нехватку машин. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По действующим нормам, одна бригада скорой помощи должна приходиться примерно на 10 тыс. жителей. Для шести городов с населением около 2 млн человек требуется около 190 машин.
Фактически сейчас работает только 86 автомобилей. Таким образом дефицит составляет более 100 машин.
Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова считает, что ситуацию сможет улучшить единая диспетчерская служба. По ее словам, это позволит быстрее принимать вызовы и эффективнее распределять бригады.
В городах ситуация с машинами скорой помощи выглядит так. Верхняя Пышма с населением около 92 тыс. человек обслуживается четырьмя машинами. При этом две из них регулярно направляют на помощь в Екатеринбург.
В Берёзовском, где живут около 60 тыс. человек, работают четыре машины скорой помощи. В Сысерти с населением примерно 66 тыс. человек — три машины. В Арамиле, где проживает около 24 тыс. человек, и в Полевском с населением около 60 тыс. человек — по две машины.
В самом Екатеринбурге на базе числятся 130 автомобилей скорой помощи. Однако около трети из них сейчас не используются из-за технического состояния. Поэтому общий дефицит машин остается примерно на уровне ста единиц.
