В Иркутске пройдут съемки видеоверсий двух спектаклей, вошедших в «Золотой фонд театральных постановок России»

20 марта состоится видеозапись документальной рок-баллады «Милосердие под запретом» Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов» имени Соколова, 22 марта — постановки «Царь Федор Иоаннович» Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.
Отбор спектаклей провел Союз театральных деятелей Российской Федерации. Главная идея данного проекта — создание видеоверсий спектаклей, которые отражают театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности страны. В «Золотом фонде» их 150, два из них — от Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Создание “Золотого фонда театральных постановок России” — это один из крупнейших проектов, приуроченных к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. К участию в отборе были приглашены профессиональные и независимые театры со всей страны. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие — все постановки должны идти в текущем репертуаре. Мы рады, что в Золотой фонд выбраны две постановки наших театров. Это не только признание их достижений, но и стимул к созданию новых работ, которые будут радовать и трогать сердца зрителей», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Спектакль «Царь Федор Иоаннович» Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова повествует о второй половине XVI века, когда страной правил Федор I, последний царь из рода Рюриковичей. За создание поставки творческий коллектив авторов был удостоен премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. Ее получили режиссер-постановщик Станислав Мальцев, художник по костюмам Оксана Готовская и исполнители ролей Царя Федора и Бориса Годунова Сергей Дубянский и Степан Догадин.
Документальная рок-баллада рассказывает истории иркутян, которые в годы Второй мировой войны попали в фашистские концлагеря. Об их судьбах удалось узнать благодаря совместной работе с музеем истории Иркутска. В спектакле принимает участие рок-группа театра, звучит живой вокал. Режиссер спектакля — Анна Агапитова, композитор — Константин Артамонов.
Гости и жители Иркутска могут присутствовать при съемках спектаклей. Билеты продают в кассах и на сайтах театров.