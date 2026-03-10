В Иркутске пройдут съемки видеоверсий двух спектаклей, вошедших в «Золотой фонд театральных постановок России»

«Создание “Золотого фонда театральных постановок России” — это один из крупнейших проектов, приуроченных к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. К участию в отборе были приглашены профессиональные и независимые театры со всей страны. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие — все постановки должны идти в текущем репертуаре. Мы рады, что в Золотой фонд выбраны две постановки наших театров. Это не только признание их достижений, но и стимул к созданию новых работ, которые будут радовать и трогать сердца зрителей», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.