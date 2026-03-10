Семь человек погибли при обрушении мусорного полигона в Индонезии

Как минимум семь человек погибли при обрушении мусорного полигона Бантарагебанг на окраине Джакарты. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила глава местного спасательного агентства Картика Бахари.
Инцидент произошел 9 марта после сильного ливня, который вызвал сход крупной массы мусора на крупнейшем полигоне Индонезии.
Поисковую операцию завершили после нахождения последней из предполагаемых семи жертв.
— Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой, — заявила Бахари.
Среди погибших оказались водители грузовых автомобилей и владельцы небольших продуктовых лавок, работавшие на территории полигона.
В поисково-спасательной операции были задействованы более 200 специалистов. Для разбора завалов они использовали экскаваторы, а также дроны с тепловизорами, позволяющие обнаруживать людей под обломками, передает Reuters.
Ранее из-за сильных дождей гробы проплыли по улицам города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс. По информации СМИ, гробы были смыты потоками воды из выставочного зала и склада похоронного бюро. Фасады магазинов и жилых домов также были повреждены паводком.
В декабре прошлого года стало известно, что более тысячи человек погибли после наводнений в Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке.