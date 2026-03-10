NYT: Скончался помощник Никсона, раскрывший систему прослушки в Белом доме

В возрасте 99 лет скончался один из помощников 37-го президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд, который известен тем, что сообщил Конгрессу о системе прослушки в Белом доме. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в The New York Times (NYT).
По данным газеты, американский политик умер у себя дома в районе Ла-Хойя в Сан-Диего. Смерть также подтвердила его супруга Ким Баттерфилд.
В июле 1973 года Баттерфилд давал показания сенатскому комитету. В ходе допроса он рассказал, что Овальный кабинет и другие помещения, в которых Никсон беседовал со своими подчиненными, прослушивались.
Записи стали главной уликой в расследовании, так как позволили установить, насколько хорошо глава государства и его окружение были осведомлены о незаконных действиях работников.