Суд прекратил уголовное дело против ушедшего на СВО экс-мэра Большого Камня

Напомним, уголовное дело против Абушаева возбудили в марте 2023 года по статьям о мошенничестве с землёй и незаконном предпринимательстве. Тогда же его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Уже через месяц экс-мэр сообщил, что находится в зоне СВО и сложил полномочия на фоне уголовного дела.