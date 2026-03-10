Школу в Тарском районе обязали создать условия для ребенка-инвалида

Как сообщили в прокуратуре Омской области, в надзорный орган обратилась мать ученика. Как рассказала женщина, ее сын учится в пятом классе. Учебные кабинеты для учеников средних классов расположены на втором этаже, однако подъемных устройств для маломобильных учеников и посетителей в школе нет. Хотя осенью 2025 года в школе был проведен капитальный ремонт, доступная для маломобильных граждан среда там так и не появилась.