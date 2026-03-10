Школу в Тарском районе обязали создать условия для ребенка-инвалида

Чекрушанскую среднюю школу в Тарском районе Омской области по суду обязали создать доступную среду для обучающегося в ней ребенка-инвалида. Проверку соблюдения прав ученика провела Тарская межрайонная прокуратура.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, в надзорный орган обратилась мать ученика. Как рассказала женщина, ее сын учится в пятом классе. Учебные кабинеты для учеников средних классов расположены на втором этаже, однако подъемных устройств для маломобильных учеников и посетителей в школе нет. Хотя осенью 2025 года в школе был проведен капитальный ремонт, доступная для маломобильных граждан среда там так и не появилась.
По обращению матери ученика прокуратура провела проверку. Она показала, что оборудовать лестничный проем школы наклонным подъемником для инвалидов вполне возможно, было бы желание. Чтобы защитить права маломобильных групп граждан, прокуратура направила соответствующее исковое заявление в суд. Фемида эти требования удовлетворила, обязав школу создать доступную среду и обеспечить беспрепятственный доступ к учебным кабинетам.
