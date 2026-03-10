В Краснодаре 23 улицы останутся без света 10 марта. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. Подачу электроэнергии приостановят с 9:00 до 17:00.
Света не будет в домах по улицам Калинина, 190, 194, 202, 331, 333, 466/17, Каляева, 20, 21, 48, 65, 68, 144, Октябрьской, 177/1, 179, Бабушкина, 67, 67/1, 2-й Российской, 65, 67, 84, Российской, 65, 103/4, Уссурийской, 1, 2, 12, Северной, 324, 326, Труда, 59, 273, Буденного, 129.
Отключения запланированы по улицам Урицкого, 20, Герцена, 118, Красных партизан, 58, Тюляева, 4, Алой, 1, 2, Витебской, 71/1, Кореновской, 3, Измаильской, 74, 1 Мая, 271, 358, Осипенко, 128, Стасова, 10, 21, Верхний 2 пр., 12 и Шевченко, 2.