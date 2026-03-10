Ричмонд
Толщина льда на реках Иркутской области составляет 40−134 см

Иркутская область, НИА-Байкал — Толщина льда на реках Иркутской области по состоянию на 10 марта составляет 40−134 см.

Источник: НИА Байкал

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Китой в Ангарске толщина льда выше нормы на 5−12 см.

В верховье реки Белая, на реке Уда, на реке Бирюса в населенных пунктах Соляная, Талая и Шиткино, а также на реке Лена в Усть-Куте, Марково и на реке Нижняя Тунгуска в селе Преображенка толщина льда также выше нормы на 5−12 см.

На реке Иркут, на реке Китой в поселке Раздолье, на реке Ока в селе Усть-Када, на реке Бирюса в Бирюсинске, на реке Лена в поселке Жигалово и в селе Подымахино, а также на реке Нижняя Тунгуска в селе Ербогачен толщина льда около нормы.

На остальных реках области толщина льда ниже нормы на 5−18 см, а на реке Витим в Бодайбо — ниже нормы на 33 см.