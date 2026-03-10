Александр Ревва ищет покупателя для своей виллы у моря на Кипре за €1,2 млн

Внутри — четыре просторные спальни, каждая с собственной террасой. Планировка также включает большую кухню, объединённую с гостиной, рабочий кабинет и отдельное помещение для персонала, устроенное так, чтобы прислуга не пересекалась с хозяевами. Дом расположен на участке площадью около 4000 м². На территории обустроен ухоженный сад, бассейн с душевой зоной, летняя кухня с барбекю, отдельный гостевой дом и большая парковка. Есть даже причал для лодки, а до моря — всего около 800 метров.