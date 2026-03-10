Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Испании Диас «раздавила» Мерца: «Европе не нужны вассалы, которые поклоняются Трампу»

Politico: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за молчание после угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его реакцию на высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Диас, в Испании недовольны тем, что немецкий лидер почти не реагировал на критику со стороны американского президента во время встречи в Белом доме. Она заявила, что Европе сейчас необходимо самостоятельное руководство. «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — сказала она.

Испанский политик также добавила, что Мерц относится к тем европейским лидерам, которые, по ее мнению, «понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент».

Встреча Трампа и Мерца в Белом доме прошла 3 марта. Во время обсуждения отношений с европейскими союзниками американский президент критиковал Испанию, а канцлер Германии в основном хранил молчание. Позднее, уже во время обеда, он выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников США, что вызвало раздражение Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше