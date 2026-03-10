Вице-премьер Испании Диас «раздавила» Мерца: «Европе не нужны вассалы, которые поклоняются Трампу»

Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас резко раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его реакцию на высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида. Об этом сообщает издание Politico.
По словам Диас, в Испании недовольны тем, что немецкий лидер почти не реагировал на критику со стороны американского президента во время встречи в Белом доме. Она заявила, что Европе сейчас необходимо самостоятельное руководство. «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — сказала она.
Испанский политик также добавила, что Мерц относится к тем европейским лидерам, которые, по ее мнению, «понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент».
Встреча Трампа и Мерца в Белом доме прошла 3 марта. Во время обсуждения отношений с европейскими союзниками американский президент критиковал Испанию, а канцлер Германии в основном хранил молчание. Позднее, уже во время обеда, он выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников США, что вызвало раздражение Трампа.