Вице-премьер Испании Диас «раздавила» Мерца: «Европе не нужны вассалы, которые поклоняются Трампу»

По словам Диас, в Испании недовольны тем, что немецкий лидер почти не реагировал на критику со стороны американского президента во время встречи в Белом доме. Она заявила, что Европе сейчас необходимо самостоятельное руководство. «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — сказала она.