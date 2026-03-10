На маркетплейсах отменят скидки?

«Будущее за маркетплейсами. Нельзя с будущего брать налоги на прошлое, — пишет Игорь Бельских в своём ТГ-канале “Ваш карман&Тренды рынка”. — Маркетплейсы развили отрасль без всякой поддержки государства, они эффективны, самодостаточны, потребитель чувствует себя здесь защищённым. У нас в стране большинство государственных и полугосударственных структур относительно частного сектора неэффективны. Просто так давать деньги нельзя никаким структурам: они вообще ничего делать не будут. Зачем повышать свою эффективность, если деньги и так платят?».