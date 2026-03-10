На маркетплейсах отменят скидки?

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в своём отчёте перед правительством, планируется также ввести налог в пользу «Почты России».
Потребителей могут лишить возможности получать скидки на маркетплейсах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в своём отчёте перед Правительством на минувшей неделе. Планируется также ввести для платформ налог или сбор в пользу «Почты России».
«В анонсированных мерах есть плюсы, — отмечает эксперт по защите прав потребителей Олег Юревич. — Так, введут порядок проверки сведений о товарах через государственные информсистемы, что поможет потребителю проверить качество товара, снизит объём контрафакта, отсеет недобросовестных продавцов. А вот отмена скидок, которые даёт платёжное средство платформы, может привести к повышению цен. На этом давно настаивали банки, которые теряют клиентов и прибыль в силу ухода людей в сегмент финуслуг маркетплейсов».
По мнению профессора, доктора экономических наук Игоря Бельских, предполагаемые меры приведут к росту цен на все товары маркетплейсов.
«Будущее за маркетплейсами. Нельзя с будущего брать налоги на прошлое, — пишет Игорь Бельских в своём ТГ-канале “Ваш карман&Тренды рынка”. — Маркетплейсы развили отрасль без всякой поддержки государства, они эффективны, самодостаточны, потребитель чувствует себя здесь защищённым. У нас в стране большинство государственных и полугосударственных структур относительно частного сектора неэффективны. Просто так давать деньги нельзя никаким структурам: они вообще ничего делать не будут. Зачем повышать свою эффективность, если деньги и так платят?».