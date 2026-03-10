Главные новости к утру 10 марта 2026 года

Цены на природный газ подскочили почти на 90% в ЕС на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40%. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья. Он отметил, что европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%, а евро ослаб к доллару — примерно на 2%.