Главные новости к утру 10 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 марта 2026.
Трамп анонсировал скорое окончание операции в Иране
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида), комментируя ход военной кампании против Ирана, заявил, что американо-израильская операция против Исламской Республики вскоре завершится. Он не уточнил точные сроки окончания военных действий, но добавил, что речь идет о ближайших днях.
Путин назвал Трампу фактор, который ускорит переговоры по Украине
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об успехе российских войск в зоне военных действий на Украине. Российский лидер обратил внимание, что это является фактором, который должен побудить Киев пойти по пути переговорного урегулирования конфликта.
Иран намерен взимать плату за безопасность в Персидском заливе
Иран планирует взимать «плату за безопасность» с судов, которые держат путь через Персидский залив и принадлежат государствам-союзникам США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный иранский источник. Сейчас Исламская Республика разрабатывает условия взимания «платы за безопасность».
Трамп пригрозил наращиванием ударов США по Ирану
США будут наносить удары по Ирану «в 20 раз сильнее», если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что США готовы уничтожить легко уязвимые цели, что сделает восстановление Ирана как нации «практически невозможным».
В ЕС цены на газ выросли почти на 90% из-за ситуации в Иране
Цены на природный газ подскочили почти на 90% в ЕС на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40%. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья. Он отметил, что европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%, а евро ослаб к доллару — примерно на 2%.