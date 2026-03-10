Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Италии

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у побережья Италии. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным организации, эпицентр толчков находился в 43 километрах к юго-западу от города Неаполь, население которого составляет порядка 959 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 375 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил о землетрясении магнитудой 4,5. Инфраструктура не была повреждена. Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало.
Кроме того, 3 марта на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к северо-западу от города Гераш в провинции Фарс. При этом очаг залегал на глубине всего 10 километров.
В начале года ученые также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 у побережья Камчатки. До этого землетрясение в Камчатском крае зафиксировали 10 января: толчки магнитудой 5,8 произошли в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова.