В 120 домах в зоне ЧС в Бодайбо возобновили холодное водоснабжение

IrkutskMedia, 10 марта. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию о ходе восстановительных работ в зоне ЧС в Бодайбо за выходные с 7 по 9 марта. За этот период холодное водоснабжение восстановили в 21 жилом доме. Всего с нарастающим итогом к сетям водоснабжения подключили 120 домов, в которых проживают 1183 человека, из них 284 ребенка, сообщил Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).
Рабочие возобновили подачу холодной воды в 40 многоквартирных домах, 54 домах блокированной застройки и в 26 частных домах.
В связи с проведением ремонтных работ 8 марта с 14.00 до 21.00 коммунальные службы перекрыли водовод холодного водоснабжения в районе общеобразовательной школы № 3, специальной коррекционной школы, улиц Лыткинская, Рудная, Иркутская. Сегодня, 10 марта, образовательные учреждения в зоне ЧС работают в штатном режиме.
В микрорайоне котельной «БМК» запустили новый водовод вечером 8 марта, благодаря чему стабилизировалась работа котельной, повысилось давление подачи воды в домах на улицах Лыткинской, Ремесленной, Разведчиков, в переулке Лисий.
На 10 марта запланировано подключить к холодному водоснабжению 13 жилых домов: четыре многоквартирных, шесть блокированной застройки и три индивидуальных жилых дома. Ведутся также работы по повышению давления подачи воды на улице Садовой.
Ранее агентство сообщало, что коммунальные службы уже второй месяц работают над устранением последствий коммунальной аварии в Бодайбо, которая произошла 30 января 2026 года.
Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо с 3 марта возобновится образовательный процесс в школах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, после получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам. Решение принято по итогам работы оперативного штаба. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Суд с учетом мнения прокурора поместил главу города, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий, под домашний арест.