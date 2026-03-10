В 120 домах в зоне ЧС в Бодайбо возобновили холодное водоснабжение

Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.