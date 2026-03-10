СМИ: Александр Ревва начал продавать недвижимость на Кипре

Ранее мать артиста Любовь Рачеева обвинила сына в отсутствии помощи, заявив, что ему не нужны мать и сестра, поскольку у него «своя семья». Также женщина подчеркнула, что Ревва отдает все деньги жене, а не родственникам. Она отметила, что супруга артиста препятствует ее общению с сыном и внуками.