СМИ: Александр Ревва начал продавать недвижимость на Кипре

Актер и музыкант Александр Ревва начал продавать недвижимость на Кипре. Как пишет Shot, артист выставил на продажу роскошную виллу с большим участком.
Речь идет о вилле, расположенной на холме престижного района Пиргос в пригороде Лимасола. За дом площадью 500 квадратных метров с панорамными видами, вместе с техникой и мебелью, семья Реввы рассчитывает получить 1,2 миллиона евро.
В особняке четыре спальни, у каждой есть собственная терраса, просторная кухня, объединенная с гостиной, кабинет и отдельная комната для прислуги.
Вилла расположена на участке площадью четыре тысячи квадратных метров. На территории разбит ухоженный сад, есть бассейн с отдельной душевой, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом, просторная парковка для автомобилей и причал для лодки. До моря — около 800 метров, уточняет Telegram-канал.
Ранее мать артиста Любовь Рачеева обвинила сына в отсутствии помощи, заявив, что ему не нужны мать и сестра, поскольку у него «своя семья». Также женщина подчеркнула, что Ревва отдает все деньги жене, а не родственникам. Она отметила, что супруга артиста препятствует ее общению с сыном и внуками.
В прошлом году Александр Ревва, будучи уроженцем Донецка, получил российское гражданство.