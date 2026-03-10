В Омской области выбрали лучшего охотника

В минувшие выходные на территории спортивно-стрелкового клуба «Охотничья заимка» в Омске прошли XXXI областные соревнования «Лучший охотник года — 2026». Организатором традиционно выступило Омское областное общество охотников и рыболовов.
В этом году турнир собрал рекордное число участников — 80 человек в составе 17 команд. Некоторые районные общества выставили даже по два состава. Соревнования включали две основные дисциплины: «Охотничий биатлон» и русский спортинг («Охотничья тропа»). Участники демонстрировали навыки стрельбы, установки капканов, разведения костра, а также знание следов животных.
В личном зачете по биатлону лучший результат показал Михаил Епанчинцев из Нижнеомского района. В спортинге победил Николай Козичев из Оконешниковского района. Оба получили золотые медали и сертификаты на добычу кабана в новом сезоне.
В командном зачете кубок завоевала одна из команд Саргатского районного общества охотников и рыболовов (Сергей Очкасов, Александр Кайзер, Вадим Власов). Второе место у москаленцев, третье — у любинцев. Москаленскому районному обществу прямо на построении вручили новый снегоход — традиционный приз за активную работу.
Особенностью нынешних соревнований стало активное участие семей. Второй год подряд проводится конкурс рисунков и поделок среди детей членов общества. Только из Москаленского района поступило более 30 работ. Награждение юных призеров прошло прямо на торжественном построении. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Вадим Матвеев, присутствовавший на открытии, отметил важность передачи опыта подрастающему поколению.
Председатель Омского облохотобщества Иван Иванов на церемонии открытия подчеркнул, что главная задача организации — не ловить нарушителей, а организовывать правильную охоту и вести профилактическую работу. «Люди, которые сегодня здесь собрались, никогда не будут злостными нарушителями, — обратился он к участникам. — Это люди понимающие, знающие и любящие то дело, которым занимаются».
Организаторы напоминают, что зрителям на соревнованиях всегда рады. Любой желающий может приехать, поболеть за участников или проявить себя в развлекательных конкурсах.