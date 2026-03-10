В Омской области выбрали лучшего охотника

Председатель Омского облохотобщества Иван Иванов на церемонии открытия подчеркнул, что главная задача организации — не ловить нарушителей, а организовывать правильную охоту и вести профилактическую работу. «Люди, которые сегодня здесь собрались, никогда не будут злостными нарушителями, — обратился он к участникам. — Это люди понимающие, знающие и любящие то дело, которым занимаются».