Лукашенко обратился к Владимиру Гостюхину, назвав его талант нравственным ориентиром

Напомним, что Гостюхин родился в 1946 году в Свердловске, а в 1996 году был удостоен звания народного артиста Беларуси. На счету Владимира Гостюхина более 100 картин, в том числе «Восхождение», «Время выбрало нас», «Знак беды», «Сын за отца».