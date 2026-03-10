Лукашенко обратился к Владимиру Гостюхину, назвав его талант нравственным ориентиром

10 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина с 80-летием, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
«Вы по праву принадлежите к плеяде великих мастеров экрана и сцены», — говорится в поздравлении.
Напомним, что Гостюхин родился в 1946 году в Свердловске, а в 1996 году был удостоен звания народного артиста Беларуси. На счету Владимира Гостюхина более 100 картин, в том числе «Восхождение», «Время выбрало нас», «Знак беды», «Сын за отца».
«Благодаря высочайшему актерскому мастерству и неиссякаемой энергии Вы сумели создать множество незабываемых образов мужественных и сильных духом людей, ставших по-настоящему близкими и любимыми для белорусского зрителя», — сказано в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что талант народного артиста еще долгие годы будет служить источником вдохновения и нравственным ориентиром для новых поколений артистов.
