Bloomberg: на нефтяном рынке произошла настоящая паника

Настоящим испытанием для трейдеров стали торги 9 марта на биржах базовыми нефтяными контрактами. Работающие на бирже почти не спят и постоянно мониторят заголовки СМИ и твиты чиновников. Эксперты назвали торги понедельника настоящей паникой на фоне растущего кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.
Базовые контракты на нефть — самый торгуемый товар в мире — выросли на 29% после череды негативных новостей о нарастающем кризисе на Ближнем Востоке. Всего за несколько первых часов торгов взлетели почти до 120 долларов за баррель. Этого максимума не было с середины 2022 года. Затем ситуация изменилась, заставив трейдеров резко повернуть в другую сторону.
К концу сессии два самых торгуемых нефтяных контракта ушли в минус. В итоге трейдеры назвали торговлю 9 марта панической — никто не понимал, что творится с ценами на нефть.
На этом фоне президент России Владимир Путин, комментируя тему поставок газа и нефти другим странам, отметил, что пора полностью перекрывать вентили для Евросоюза. Очевидно, что Брюссель ведет к полному отказу от российских энергоресурсов, и ждать, когда перед Москвой захлопнут дверь, нет смысла, заявил глава государства.
При этом президент отметил, что Москва в этом вопросе оставит для Европы дверь приоткрытой.