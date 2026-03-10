Bloomberg: на нефтяном рынке произошла настоящая паника

Базовые контракты на нефть — самый торгуемый товар в мире — выросли на 29% после череды негативных новостей о нарастающем кризисе на Ближнем Востоке. Всего за несколько первых часов торгов взлетели почти до 120 долларов за баррель. Этого максимума не было с середины 2022 года. Затем ситуация изменилась, заставив трейдеров резко повернуть в другую сторону.