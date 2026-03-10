В Иркутске Toyota RAV4 2012 года продали за 2,65 миллиона

В Иркутске на продажу выставили Toyota RAV4 2012 года выпуска с удивительной для такого возраста сохранностью. Пробег автомобиля составил всего 478 километров. Продавец рассказал, что машина практически не использовалась — единственная поездка была до Тайшета, после чего авто стояло. Цена — 2,65 миллиона рублей, однако была и возможность торга.