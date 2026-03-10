Ричмонд
В Иркутске Toyota RAV4 2012 года продали за 2,65 миллиона

Пробег автомобиля составил всего 478 километров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на продажу выставили Toyota RAV4 2012 года выпуска с удивительной для такого возраста сохранностью. Пробег автомобиля составил всего 478 километров. Продавец рассказал, что машина практически не использовалась — единственная поездка была до Тайшета, после чего авто стояло. Цена — 2,65 миллиона рублей, однако была и возможность торга.

Под капотом у внедорожника двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 148 лошадиных сил, механическая коробка передач и полный привод. В салоне — тканевая обивка, подогрев передних сидений, кондиционер, мультируль и штатная аудиосистема с четырьмя динамиками.

Такое предложение не задержалось на рынке. Автолюбители быстро оценили редкость находки и приобрели машину в кратчайшие сроки.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю сибирячки, которая уже восемь лет управляет фронтальным погрузчиком Bobcat и остается единственной женщиной-машинистом в своей автоколонне. Подробности.