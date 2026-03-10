NYT: Обломки ракеты с места удара по школе в Иране имеют маркировку США

Обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в иранском городе Минаб, имеют маркировку боеприпасов США. Об этом пишет The New York Times.
Как отмечает издание, на представленных иранскими СМИ фрагментах ракеты заметны серийные номера и другие элементы маркировки, соответствующие системе классификации боеприпасов, используемой Министерством обороны США и его подрядчиками.
— По всей видимости, это обломки крылатой ракеты Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позднее, — говорится в материале.
Также подчеркивается, что появляется все больше признаков того, что удар по школе мог быть нанесен в рамках серии атак США, целью которых была расположенная поблизости военно-морская база, передает NYT.
При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».
6 марта чиновники Белого дома признались конгрессменам, что Штаты наносили удары по району иранского города Минаб, где расположена школа для девочек. Американские чиновники также уточнили, что иранскую школу атаковала не армия Израиля.