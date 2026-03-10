Об изменениях в работе службы медико-социальной экспертизы

С 1 марта 2026 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2025 г. № 91 внесены изменения в Правила признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588, согласно которым справка, подтверждающая факт установления инвалидности (далее — Справка), выписка из акта МСЭ гражданина (далее — Выписка) и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее — ИПРА) формируются в электронном виде в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
Так, гражданину, признанному инвалидом, формируются Справка и ИПРА в форме электронных документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) и направляются инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) в личный кабинет Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ). Гражданину, не признанному инвалидом, Выписка, сформированная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) и направляется гражданину (его законному или уполномоченному представителю) в личный кабинет на ЕПГУ.
В случае невозможности направления в личный кабинет гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на ЕПГУ документы оформляются на бумажном носителе, заверяются печатью бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) и направляются гражданину (его законному или уполномоченному представителю) заказным почтовым отправлением.
При проведении гражданину медико-социальной экспертизы с личным присутствием документы выдаются в бюро МСЭ (главном бюро МСЭ, Федеральном бюро МСЭ) на бумажном носителе.
По заявлению инвалида (его законного или уполномоченного представителя), поданному как в бюро МСЭ (главном бюро МСЭ), так и через ЕПГУ, Справка и ИПРА выдаются в бюро МСЭ (главном бюро МСЭ) на бумажном носителе и заверяются печатью бюро МСЭ (главного бюро МСЭ) либо направляются в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа.