Об изменениях в работе службы медико-социальной экспертизы

Так, гражданину, признанному инвалидом, формируются Справка и ИПРА в форме электронных документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) и направляются инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) в личный кабинет Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ). Гражданину, не признанному инвалидом, Выписка, сформированная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) и направляется гражданину (его законному или уполномоченному представителю) в личный кабинет на ЕПГУ.