В Самарской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 8,75%

Кроме того, в отчетном периоде среднеобластной показатель по заболеваемости коронавирусом был превышен на шести административных территориях. Рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в Тольятти, Кинеле, Сызрани, Жигулевске, Похвистнево, а также в Кинельском, Безенчукском, Приволжском, Богатовском, Исаклинском, Елховском, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.