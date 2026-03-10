Нарушитель заплатит штраф

Лабораторные исследования Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» показали, что земли серьезно загрязнены фекалиями, вредными бактериями, химикатами и отходами. Землевладельцу было выдано предписание устранить нарушения, но после повторного осмотра участка специалистами Управления Россельхознадзора в ноябре, выяснилось, что это не было сделано. Поэтому материалы были отправлены мировому судье судебного участка № 100 в Омском судебном районе, который признал землевладельца виновным и назначил собственнику земли штраф.