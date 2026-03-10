Нарушитель заплатит штраф

В июне прошлого года специалиста ведомства обследовали этот земельный участок площадью 324 га и обнаружили, что из-за захламления территории на 6 га плодородие снизилось, часть участка порядка 2,5 га заросла сорняками, рекультивация на площади более 3,3 га отсутствует, а плодородный слой почвы на 0,3 га уничтожен из-за складирования побочных продуктов животноводства на и отдохов.
Лабораторные исследования Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» показали, что земли серьезно загрязнены фекалиями, вредными бактериями, химикатами и отходами. Землевладельцу было выдано предписание устранить нарушения, но после повторного осмотра участка специалистами Управления Россельхознадзора в ноябре, выяснилось, что это не было сделано. Поэтому материалы были отправлены мировому судье судебного участка № 100 в Омском судебном районе, который признал землевладельца виновным и назначил собственнику земли штраф.