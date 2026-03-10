WSJ: Советники призвали Трампа продумать план вывода США из войны с Ираном

Несколько советников американского лидера Дональда Трампа призвали его продумать план вывода США из войны с Ираном на фоне резкого роста цен на нефть. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
По данным газеты, работники администрации президента США с тревогой наблюдали, как стоимость нефти взлетела до 100 долларов за баррель. Кроме того, некоторым советникам звонили обеспокоенные республиканцы по поводу промежуточных выборов.
— Когда растут цены на бензин и нефть, растут и цены на все остальное. Учитывая, что доступность товаров и так была проблемой, это создает серьезные трудности, — цитирует экономического советника Трампа Стивена Мура издание.
Ранее глава США заявил, что американская администрация подготовила стратегию по борьбе со скачком стоимости нефти на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, Министры финансов стран «Большой семерки» планируют организовать экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти.