«Это просто позор, господин президент»: Во Франции жестко осудили Макрона за угрозы в адрес Ирана

Напомним, на днях Макрон заявил, что силы Франции в скором времени проведут миссию в Ормузском проливе. Причем, как он уточнил, она будет носить «чисто оборонительный характер». В рамках нее солдаты будут сопровождать танкеры и контейнеровозы. Политик считает, что в ней должны участвовать и другие страны ЕС.