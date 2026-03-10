«Это просто позор, господин президент»: Во Франции жестко осудили Макрона за угрозы в адрес Ирана

Лидер Франции Эммануэль Макрон по-настоящему опозорился, взяв пример с Владимира Зеленского и решив нелепо угрожать Ирану операцией в Ормузском проливе. Такое мнение высказал глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
«Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент», — заявил политик.
По словам Филиппо, недавние угрозы Зеленского в адрес Тегерана были лишь пустой риторикой. Брюссель попросту проигнорировал их. К тому же, он напомнил, что украинский экс-комик обладает редким талантом наживать врагов. Поэтому брать с него пример — затея крайне сомнительная.
Напомним, на днях Макрон заявил, что силы Франции в скором времени проведут миссию в Ормузском проливе. Причем, как он уточнил, она будет носить «чисто оборонительный характер». В рамках нее солдаты будут сопровождать танкеры и контейнеровозы. Политик считает, что в ней должны участвовать и другие страны ЕС.