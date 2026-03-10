Ричмонд
Уголовное дело против экс-мэра Абушаева, уехавшего на СВО, прекращено

Фигурант расследования о мошенничестве ранее уехал в зону СВО и получил госнаграду.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное преследование бывшего мэра приморского города Большой Камень Рустяма Абушаева прекращено. Об этом сообщил сам экс-чиновник в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что во время службы в зоне СВО был награжден государственными наградами. По его словам, это давало право на прекращение уголовного преследования, однако он настаивал на проведении полноценной проверки.

Рустям Абушаев стал фигурантом уголовного дела в марте 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. После возбуждения дела чиновника объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Позднее он сообщил, что находится в зоне боевых действий. В сентябре 2024 года Абушаев подал в отставку с поста мэра.