Уголовное дело против экс-мэра Абушаева, уехавшего на СВО, прекращено

Рустям Абушаев стал фигурантом уголовного дела в марте 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. После возбуждения дела чиновника объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Позднее он сообщил, что находится в зоне боевых действий. В сентябре 2024 года Абушаев подал в отставку с поста мэра.