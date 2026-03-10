Исилькульские власти предлагали жителям несколько лет сидеть без воды

Администрацию Исилькульского района в судебном порядке обязали в течение шести месяцев подключить к центральному водоснабжению многоквартирный дом по улице Ленина, 84 в Исилькуле. Ранее чиновники предлагали жителям подождать несколько лет. Подключение к благам цивилизации планировалось в неопределенные сроки в течение 2026−2027 годов.
Как сообщили в пресс-службе омских судов, за жильцов дома вступилась прокуратура, подавшая соответствующий иск к районной администрации в Исилькульский районный суд. Представитель ответчика исковые требования признала. Как выяснилось в судебном процессе, администрация уже даже заключила муниципальный контракт на реконструкцию сетей водоснабжения, однако подключение многоквартирного дома по улице Ленина к водопроводным сетям было запланировано лишь в течение 2026−2027 годов.
Суд решил, что отсутствие центрального водоснабжения ущемляет права жильцов и обязал администрацию Исилькульского района ускориться. По решению суда вода в многоквартирном доме должна появиться в течение шести месяцев. Решение вступило в законную силу.
