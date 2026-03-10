Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктами

На прошлой неделе в Банке России сообщили, что в первый месяц нового года цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,7%. Ощутимее всего «прибавили» овощи. Впрочем, их подорожание эксперты назвали весьма ожидаемым — объясняя покупателям предпринимательскую арифметику, они сослались не только на увеличение ставки НДС, но и на повышение расходов на обогрев теплиц.