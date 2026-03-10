Ричмонд
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктами

Волгоградцы стали покупать больше продуктов. Только за первый месяц 2026-го жители региона отдали в магазинах 26, 1 миллиарда рублей.

Всего же, по сравнению с январем прошлого года, оборот розничной торговли увеличился без малого на 7%. Как сообщает Волгоградстат, на 0,7% жители региона чаще затаривались продуктами, напитками и табаком. Еще 35,5 миллиардов рублей, что на 11% больше прошлогоднего показателя, волгоградцы потратили на непродовольственные товары.

— В структуре оборота розничной торговли вес пищевых продуктов, напитков и табака составил 42,4%, непродовольственных товаров — 57,6%, — отчитываются волгоградские аналитики.

При этом в Южном федеральном округе по количеству продаж Волгоградская область занимает отнюдь не первое место. Лидерами по числу покупок в ЮФО называют Краснодарский край и Ростовскую область.

На прошлой неделе в Банке России сообщили, что в первый месяц нового года цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,7%. Ощутимее всего «прибавили» овощи. Впрочем, их подорожание эксперты назвали весьма ожидаемым — объясняя покупателям предпринимательскую арифметику, они сослались не только на увеличение ставки НДС, но и на повышение расходов на обогрев теплиц.