Женщина получила компенсацию за незаконное уголовное преследование

Жительница Владивостока отсудила у государства 50 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, хотя она просила в 30 раз больше — 1,5 миллиона. Об иске и решении Советского районного суда сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
Женщину ранее обвиняли по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Статья наказывает руководителей и работодателей, которые по-своему желанию и в течение долгого времени не платят людям зарплату, пенсии, стипендии, пособия и другие обязательные выплаты или платят меньше установленного законом минимума.
Уголовное дело против истицы в итоге закончилось оправданием. Суд сослался на пункт 3 части 2 статьи 302 УК РФ: по этой норме выносят оправдательный приговор, если в действиях человека нет состава преступления — то есть формально обвинение было, но закон признаёт, что преступления не было. После этого за женщиной признали право на реабилитацию, а вышестоящие инстанции оставили оправдательный приговор в силе.
В своём иске женщина указала, что уголовное дело тянулось около двух лет и сильно сказалось на её жизни: она переживала постоянный стресс и депрессию, была испорчена её репутация, появились проблемы с поиском официальной работы, сейчас она зарабатывает неофициально. При этом к иску гражданка не смогла приложить медицинские документы, подтверждающие обращение к врачам или психологу, а также не представила доказательств того, что именно уголовное преследование мешает устроиться на работу.
Рассматривая дело, суд учёл, сколько длилось следствие и суд, какую меру пресечения избирали в отношении женщины, а также что незаконное обвинение затронуло её личные нематериальные права — достоинство, личную неприкосновенность и право на честное доброе имя. В результате суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить 50 000 рублей компенсации морального вреда из средств казны Российской Федерации через Министерство финансов.