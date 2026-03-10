Женщина получила компенсацию за незаконное уголовное преследование

В своём иске женщина указала, что уголовное дело тянулось около двух лет и сильно сказалось на её жизни: она переживала постоянный стресс и депрессию, была испорчена её репутация, появились проблемы с поиском официальной работы, сейчас она зарабатывает неофициально. При этом к иску гражданка не смогла приложить медицинские документы, подтверждающие обращение к врачам или психологу, а также не представила доказательств того, что именно уголовное преследование мешает устроиться на работу.