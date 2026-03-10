В Волгограде предотвратили реализацию опасного молока

На площадке индивидуального волгоградского предпринимателя зафиксировано нарушение в оформлении ветеринарных электронных документов. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, государственным ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» были оформлены исходящие эВСД на молоко и молочную продукцию на основании производственного сертификата, который был аннулирован. Причина аннулирования — несоответствие подконтрольного товара обязательным требованиям в области ветеринарии. Данный факт может привести к выпуску небезопасной молочной продукции, отметили в ведомстве.