В Волгограде предотвратили реализацию опасного молока

На площадке индивидуального волгоградского предпринимателя зафиксировано нарушение в оформлении ветеринарных.

На площадке индивидуального волгоградского предпринимателя зафиксировано нарушение в оформлении ветеринарных электронных документов. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, государственным ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» были оформлены исходящие эВСД на молоко и молочную продукцию на основании производственного сертификата, который был аннулирован. Причина аннулирования — несоответствие подконтрольного товара обязательным требованиям в области ветеринарии. Данный факт может привести к выпуску небезопасной молочной продукции, отметили в ведомстве.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ветеринарному специалисту выдано предупреждение. Кроме того, соответствующие материалы направлены в комитет ветеринарии.