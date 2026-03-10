Через 2−3 года могут исчезнуть кости древних слонов и носорогов в Тамани

Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, палеонтолог Вадим Титов, из-за интенсивного разрушения берега Азовского моря под угрозой исчезновения оказались уникальные останки древних носорогов и слонов.
Ученые планируют продолжать раскопки в Темрюкском районе. Титов считает, что будет получен уникальный для всего мира материал, который расширит знания не только об истории региона, но и о миграции и адаптации древних людей.
Кроме того, будут пополнены музейные экспозиции и расширены знания о биологическом разнообразии в разные геологические эпохи.
«В этом полевом сезоне будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми. Важно, что это местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии, и через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», — сказал Титов.
При этом из-за высокого интереса «черных копателей» координаты раскопок не разглашаются.
Напомним, в Краснодарском крае нашли останки редкого шерстистого мамонта. Как сообщили в районной администрации, останки принадлежат шерстистому мамонту. Палеонтологи из Ростова нашли кости таза мамонта, части позвоночника и бивни. Кроме того, рядом также откопали кость древнего хищника.