Иран поблагодарил командование США за признание ударов с территории соседних стран

— Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения, — добавили в социальной сети X.
По данным The New York Times, обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в городе Минаб, имеют маркировку боеприпасов США. На представленных иранскими СМИ фрагментах ракеты заметны серийные номера и другие элементы.
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».
Иранские военные, в свою очередь, предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.