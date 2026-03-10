Ричмонд
Иран поблагодарил командование США за признание ударов с территории соседних стран

Иран «благодарен» Центральному командованию США (CENTCOM) за признание использования территорий соседних стран для размещения и применения ракетных систем HIMARS. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи.

— Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения, — добавили в социальной сети X.

По данным The New York Times, обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в городе Минаб, имеют маркировку боеприпасов США. На представленных иранскими СМИ фрагментах ракеты заметны серийные номера и другие элементы.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 175 учениц и сотрудников. Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».

Иранские военные, в свою очередь, предложили любой европейской или арабской стране сделку — республика откроет Ормузский пролив для тех, кто сможет выслать американских и израильских послов.

