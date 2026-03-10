В Свердловской области за неделю родились 8 пар близнецов

В Свердловской области за прошедшую неделю со 2 по 8 марта 2026 года на свет появились 679 малышей, среди которых 253 мальчика и 326 девочек. Из них родились 8 пар близнецов. Соответствующей статистикой поделились в пресс-службе регионального Минздрава.