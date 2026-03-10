Паслер назначил нового директора «Областной газеты»

Указом губернатора Дениса Паслера в соответствии со статьей 8 областного закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» на должность генерального директора государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты “Областная газета”» назначена Мария Базунова. Она приступает к исполнению обязанностей с 10 марта 2026 года.
Новому директору поставлена задача обеспечить современное развитие издания для реализации информационной политики Свердловской области. Необходимо укрепить роль газеты как источника информации о социально‑экономическом развитии региона и работе органов власти, нарастить присутствие в социальных сетях, развивать мультимедийные форматы и расширить охват жителей печатной версией издания.
Мария Евгеньевна Базунова окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького, повышала квалификацию в Мастерской новых медиа. Руководила газетами «Знамя Победы», филиалами «Комсомольской правды» в Пермском крае и Свердловской области, отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информационных агентств УРА. РУ и «ФедералПресс». Имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.
«Областная газета» — официальное издание Свердловской области, учредителями которого являются губернатор и Законодательное собрание региона, а функции учредителя по линии СМИ осуществляет Департамент информационной политики области.