Паслер назначил нового директора «Областной газеты»

Мария Евгеньевна Базунова окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького, повышала квалификацию в Мастерской новых медиа. Руководила газетами «Знамя Победы», филиалами «Комсомольской правды» в Пермском крае и Свердловской области, отвечала за развитие работы с контрагентами в редакциях информационных агентств УРА. РУ и «ФедералПресс». Имеет опыт проектной работы с Институтом развития интернета.