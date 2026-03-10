Воронежцам рассказали, где были уничтожены БПЛА в ночь на 10 марта

Минувшей ночью над российскими регионами ликвидировали 17 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Силы ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников над Республикой Крым, пять — над Белгородской областью и три — над Курской.
В Воронежской области опасность атаки БПЛА действовала с 1:46 до 7:17 вторника, 10 марта. Об уничтожении беспилотников над регионом не сообщается.
