Цены на газ в Евросоюзе подскочили почти на 90 процентов из-за конфликта в Иране

Ценник на природный газ в Евросоюзе подскочил почти на 90 процентов из-за военного конфликта в Иране. Об этом 9 марта заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.
По его данным, цены на нефть также выросли примерно на 40 процентов.
При этом евро примерно на два процента ослаб по отношению к доллару.
— До начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении перспектив роста экономики ЕС. Это отражалось на рыночных настроениях и в интересе инвесторов к европейским активам — европейским акциям и европейским облигациям. Конфликт на Ближнем Востоке временно — и я подчеркиваю, временно — ослабил эту позитивную тенденцию, — заявил Граменья в ходе выступления на конференции.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов. Так, 9 марта цена впервые с 5 июля 2022 года превысила отметку 111 долларов за баррель, достигнув 111,4 доллара.
Помимо этого, 8 марта консерваторы (Тори) обвинили правительство Великобритании в том, что оно поставило энергетическую безопасность страны в «хрупкое» положение, утверждая, что в хранилищах страны запаса газа осталось менее чем на три дня.