Цены на газ в Евросоюзе подскочили почти на 90 процентов из-за конфликта в Иране

— До начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении перспектив роста экономики ЕС. Это отражалось на рыночных настроениях и в интересе инвесторов к европейским активам — европейским акциям и европейским облигациям. Конфликт на Ближнем Востоке временно — и я подчеркиваю, временно — ослабил эту позитивную тенденцию, — заявил Граменья в ходе выступления на конференции.