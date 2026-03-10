Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбургском зоопарке поселилась цветочная семья сурикатов

В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара сурикатов.

Источник: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке поселилась цветочная семья — сурикаты Роза и Лаванда. Новые жительницы прибыли в столицу Урала из Государственного Большереченского зоопарка имени В. Д. Соломатина из Омской области.

— Их имена подобраны с особой любовью и продолжают нашу традицию цветочных имен среди сурикат. В зоопарке уже есть семейство с такими нежными именами, как Мята, Милиса и Улун, — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Представители зоопарка отмечают, что Роза и Лаванда отличаются озорством и игривостью — проявляют любопытство ко всему, что увидят. Аппетит у них тоже отменный, сурикаты предпочитают курицу, рыбу, яйца, творог и насекомых.

Отмечается, что сурикаты объединяются в колонии, включающие две-три пары. Также ни относятся к роющим животным — могут выкопать нору глубиной 1,5 метра.

Разместились Роза и Лаванда на первом этаже павильона «Южный».