В Екатеринбургском зоопарке поселилась цветочная семья сурикатов

В Екатеринбургском зоопарке поселилась цветочная семья — сурикаты Роза и Лаванда. Новые жительницы прибыли в столицу Урала из Государственного Большереченского зоопарка имени В. Д. Соломатина из Омской области.
— Их имена подобраны с особой любовью и продолжают нашу традицию цветочных имен среди сурикат. В зоопарке уже есть семейство с такими нежными именами, как Мята, Милиса и Улун, — сообщили в пресс-службе зоопарка.
Представители зоопарка отмечают, что Роза и Лаванда отличаются озорством и игривостью — проявляют любопытство ко всему, что увидят. Аппетит у них тоже отменный, сурикаты предпочитают курицу, рыбу, яйца, творог и насекомых.
Отмечается, что сурикаты объединяются в колонии, включающие две-три пары. Также ни относятся к роющим животным — могут выкопать нору глубиной 1,5 метра.
Разместились Роза и Лаванда на первом этаже павильона «Южный».