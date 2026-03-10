В Ростовской области продают демонтированные ограждения

В Ростовской области на сайте торгов появился лот по продаже металлолома, образовавшегося после ремонтных работ на федеральной трассе.
На торги выставлены демонтированные элементы металлического барьерного ограждения, которые остались после выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 «Дон».
Речь идет об участке трассы в районе обхода города Аксая — с 1024 по 1091 километр. Начальная стоимость лота составляет 620,7 тысячи рублей. Прием заявок от потенциальных участников торгов уже стартовал и продлится до 27 марта 2026 года включительно. Сам аукцион назначен на 1 апреля.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!