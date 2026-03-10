В Ростовской области продают демонтированные ограждения

Речь идет об участке трассы в районе обхода города Аксая — с 1024 по 1091 километр. Начальная стоимость лота составляет 620,7 тысячи рублей. Прием заявок от потенциальных участников торгов уже стартовал и продлится до 27 марта 2026 года включительно. Сам аукцион назначен на 1 апреля.