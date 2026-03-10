«Буквы побольше, ответственность пожирнее»: мэр Лошкин поручил доходчиво предупредить школьников об опасности выхода на лед

— К сожалению, каждый год мы фиксируем одно и то же: у нас рыбаки уже на льдинах плавают, но рыбу ловят, — посетовал глава города. — Рыбаки сознательно туда идут. А наши дети — у них в голове точно не рыбалка! Что ими руководит — индивидуально. Информационные таблицы должны ориентироваться, в первую очередь, на подростков: буквы побольше, ответственность пожирнее.