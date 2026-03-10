FT: Европа и Азия борются за поставки СПГ из-за войны на Ближнем Востоке

В Европе цены на газ достигли €69,50 за МВт·ч, в Азии — $24,80 за миллион британских термических единиц, что почти вдвое выше уровней до конфликта. Европейские покупатели учли опыт 2022 года, когда после сокращения поставок из России цены на газ рекордно взлетели, и начали вводить в контракты штрафы за перенаправление поставок. Аналитики отмечают, что чем дольше Ормузский пролив остается заблокированным, тем выше риск реального дефицита.