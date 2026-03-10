FT: Европа и Азия борются за поставки СПГ из-за войны на Ближнем Востоке

Европейские и азиатские страны столкнулись с острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ) после того, как война на Ближнем Востоке замедлила поставки через Ормузский пролив, блокируя около пятой части мировых объемов. Об этом пишет Financial Times.
Данные отслеживания судов показывают, что несколько танкеров изменили курс: вместо Европы газ направляется в Азию, где цены на СПГ резко выросли. Страны региона, включая Тайвань, Южную Корею и Японию, зависят от поставок из Катара и ОАЭ, и рост цен побуждает их искать альтернативные маршруты и закупки.
В Европе цены на газ достигли €69,50 за МВт·ч, в Азии — $24,80 за миллион британских термических единиц, что почти вдвое выше уровней до конфликта. Европейские покупатели учли опыт 2022 года, когда после сокращения поставок из России цены на газ рекордно взлетели, и начали вводить в контракты штрафы за перенаправление поставок. Аналитики отмечают, что чем дольше Ормузский пролив остается заблокированным, тем выше риск реального дефицита.
«Танкеры не могут загрузиться, а хранилища ограничены», — предупреждает международная консалтинговая и исследовательская компания Oxford Economics. На рынке СПГ рост цен и конкуренция за груз увеличиваются с каждым днем.
Ранее KP.RU писал, что российские компании планируют переориентировать часть поставок сжиженного природного газа с европейского рынка на азиатский. По словам вице-премьера Александра Новака, перенаправление газовых поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может начаться до введения новых европейских ограничений.