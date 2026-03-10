Жителей Кишинёва ждет «черный» вторник: В столице продолжают отключать электричество — публикуем адреса, кому не повезет на этот раз

По некоторым адресам в столице во вторник запланированы отключения электричества.
Публикуем их список:
Ул. Диминеций, 51b, Л. Качиньского, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 — с 10:00 до 16:00.
Ул. Барьера Скулень, 9/2, Д. и И. Алдя-Теодорович, 44/1, И. Л. Караджале, 2, 2/2, ⅔, 3, Н. Костин, 34A, 37, 44/1, 44/6, 44/7 — с 11:00 до 17:00.
Ул. Букурешть, 999, 9999, Каменица, 2A, 2V, 4, 4A, 4V, 9999, Чуфля, 4, 6, 9999, Кристешть, 1−5, 2−6, Дачия, 999, 9016, Хрушка, 2a, И. Василенко, 6a, 12−14, 18−20, Мелестиу, 34, Милешть, 3, 7, 4, 10−34, Валя Подулуй, 7−9, 8A, Валя Трандафирилор, 2, 2B — с 08:50 до 16:00.
Ул. Петрикань, 3 — с 10:45 до 16:30.
