Глава ГАИ Беларуси сказал, как электромобили используют полосу для транспорта

Эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси, сообщает ctv.by.
Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков сказал, что «водители, которые управляют электромобилями, если им некомфортно передвигаться в полосе общественного транспорта, они занимают другие полосы и по ним передвигаются»:
— Поэтому необходимости что-то изменять абсолютно нет. Но и другие новшества и изменения — мы приветствуем наличие электромобилей у наших автолюбителей.
Он отметил, что это современные автомобили, у них активные и пассивные системы безопасности, самые современные.
— Поэтому действительно и аварийность, и передвижение этих участников дорожного движения на порядок безопаснее.
