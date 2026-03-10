Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГАИ Беларуси сказал, как электромобили используют полосу для транспорта

В ГАИ Беларуси сказали, что приветствуют наличие электромобилей у автолюбителей.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси, сообщает ctv.by.

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков сказал, что «водители, которые управляют электромобилями, если им некомфортно передвигаться в полосе общественного транспорта, они занимают другие полосы и по ним передвигаются»:

— Поэтому необходимости что-то изменять абсолютно нет. Но и другие новшества и изменения — мы приветствуем наличие электромобилей у наших автолюбителей.

Он отметил, что это современные автомобили, у них активные и пассивные системы безопасности, самые современные.

— Поэтому действительно и аварийность, и передвижение этих участников дорожного движения на порядок безопаснее.

Ранее мы писали, что Совмин решил, кто в Беларуси получит материальную помощь к 9 мая до 5000 рублей.

Еще рассказали, что власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска.

Кстати, ЖКХ Минска сказало, снизят ли тариф жировки, если не пользуешься мусоропроводом.