Разбившихся насмерть звезду «Склифосовского» и её дочку похоронили на малой родине

Подготовкой похорон занимались близкие и друзья артистки, известной по сериалам «Склифосовский» и «Универ». Проститься с ней пришли родственники, знакомые и коллеги. Во время отпевания многие не смогли сдержать слёз. Актрису и её дочь похоронили в открытых гробах.
«Сборов на помощь матери Екатерины нет. Сегодня мы наших девочек похоронили. И все в шоке, никто ничего не говорит, ничего не известно. Надо людям дать время оклематься и прийти в себя», — рассказала Марианна.
По её словам, проститься с Екатериной пришло очень много людей, а похоронили её на родине — на городском кладбище Балакова.
Смертельная авария произошла вечером 4 марта на 439-м километре трассы М‑5 «Урал» на территории Мордовия. Машина потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном «Луидор». Актриса погибла на месте, её дочь доставили в больницу, где позже она скончалась. Ведунова не была знакома с водителем.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.