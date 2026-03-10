В Самаре создали установку для испытания двигателей БПЛА при разной погоде

САМАРА, 10 марта. /ТАСС/. Ученые Самарского университета имени Королева создали испытательный комплекс для малоразмерных двигателей, применяемых в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), позволяющий тестировать их в экстремальных климатических условиях. Несколько предприятий уже выразили интерес к установке, сообщили в пресс-службе университета.
«Инженеры Самарского университета имени Королева разработали и изготовили испытательный комплекс для тестирования малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД) в экстремальных климатических и высотных условиях. Созданная установка воспроизводит сложные погодные условия со значительными перепадами температур и атмосферного давления, а также позволяет определять, как поведет себя тот или иной двигатель, как изменятся его характеристики из-за атмосферных осадков и прочих неблагоприятных явлений», — говорится в сообщении.
Как пояснили в университете, испытания в установке можно проводить при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия и в условиях, имитирующих атмосферу на высотах до 10 км. Установка рассчитана на испытания двигателей тягой до 1 500 ньютонов, их отдельных узлов и деталей. Ее уже ввели в эксплуатацию, готовятся заключительные испытания ранее созданного в университете малоразмерного газотурбинного двигателя «Колибри» с максимальной тягой 220 ньютонов для мобильных энергоустановок и грузовых БПЛА на реактивной тяге.
«Подобные установки в нашей стране есть в ведущих научно-исследовательских учреждениях в сфере двигателестроения и на крупных двигателестроительных предприятиях. Однако их установки, как правило, рассчитаны на проведение испытаний больших, полноразмерных двигателей. Уникальность нашего испытательного комплекса в том, что он разработан для тестирования малоразмерных газотурбинных двигателей, используемых в малой и беспилотной авиации, а также в небольших энергоустановках», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Энергетические установки» Самарского университета Евгений Филинов.
Работа над проектом велась в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и программы «Приоритет-2030». Первые заказы на проведение испытаний продукции на новом оборудовании университета уже поступили от ряда промышленных предприятий.