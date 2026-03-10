В Самаре создали установку для испытания двигателей БПЛА при разной погоде

Как пояснили в университете, испытания в установке можно проводить при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия и в условиях, имитирующих атмосферу на высотах до 10 км. Установка рассчитана на испытания двигателей тягой до 1 500 ньютонов, их отдельных узлов и деталей. Ее уже ввели в эксплуатацию, готовятся заключительные испытания ранее созданного в университете малоразмерного газотурбинного двигателя «Колибри» с максимальной тягой 220 ньютонов для мобильных энергоустановок и грузовых БПЛА на реактивной тяге.