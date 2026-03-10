В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Разработаны новые образовательные программы для изучения в школах языков и литературы народов России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Подведомственный Минпросвещения России Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации в 2025 году разработал 40 федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России, в том числе по 14 государственным языкам республик», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подготовленные материалы войдут в федеральные основные общеобразовательные программы. Они охватывают предметы «Государственный язык республики Российской Федерации», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература».
«Сегодня родные языки остаются под защитой государства, развиваются, это — часть нашего культурного достояния. Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие», — приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделялось соответствию программ требованиям ФГОС и современным научно-методическим подходам к преподаванию языков и литератур народов России. Программы созданы для 1−4-х, 5−9-х и 10−11-х классов.