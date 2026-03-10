В Минпросвещения разработали программы для изучения языков народов России

«Подведомственный Минпросвещения России Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации в 2025 году разработал 40 федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России, в том числе по 14 государственным языкам республик», — говорится в сообщении.