Услуги по родовым сертификатам оплатили для 2,4 тысяч женщин и новорожденных в Воронежской области

В 2026 году Отделение Соцфонда России по Воронежской области оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 2,4 тысяч женщин и новорожденных. Всего за медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни перечислено свыше 25 миллионов рублей.
Родовый сертификат позволяет оплачивать медицинскую помощь будущим мамам и новорожденным, а также предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию. Сертификат выдают при первом посещении женской консультации, в роддоме или детской поликлинике.
Стоимость одного родового сертификата составляет 12 тысяч рублей, которые зачисляются непосредственно медицинским учреждениям за предоставленные услуги. При этом обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, акцентировали в Соцфонде.