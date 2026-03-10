Услуги по родовым сертификатам оплатили для 2,4 тысяч женщин и новорожденных в Воронежской области

В 2026 году Отделение Соцфонда России по Воронежской области оплатило услуги по родовым сертификатам для более чем 2,4 тысяч женщин и новорожденных. Всего за медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни перечислено свыше 25 миллионов рублей.